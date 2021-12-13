ФСБ заявила о проведении спецоперации против последователей украинской неонацистской группы «М.К.У.» в российских регионах.

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Красновым Егором 2000 г.р. (в отношении него расследуется дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ, он объявлен в международный розыск), действующим под покровительством украинских спецслужб», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе пояснили, что целью мероприятий было пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, «в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и соцсетей доводились указания о совершении терактов и массовых убийств».

В числе задержанных сторонников «М.К.У.» оказались три администратора интернет-сообществ этой организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.

«Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения»,- заявили в ФСБ.