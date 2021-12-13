За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 13 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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