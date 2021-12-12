Необходимо обращаться с молитвой к Богу и Божией Матери не только во времена скорбей и болезней, но и во времена радости и мира.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Предстоятеля отметил, что Божья Матерь заботится о всех людях, особенно о маленьких детях, и является Матерью для всех людей.

Блаженнейший вспомнил историю, которую ему рассказала одна женщина около 60 лет назад.

«Мать этой женщины вела распутную жизнь, у них дома были иконы, но она никогда не молилась и ничего не говорила дочери о вере. В конце концов, мать настолько запуталась в плотских грехах, что в безумии задумала убить дочь. Взяла топор и замахнулась на нее. Девочке было 5 лет, она еще мало что понимала, а увидев опасность, просто начала плакать. Появилась странная женщина, выхватившая топор из рук матери. Мать пришла в себя», – рассказал архипастырь.

По его словам, девочка думала, что ее защитила соседка, но встретив ее поняла, что соседка не имеет к спасению никакого отношения.

«Как-то девочка стала рассматривать иконы и узнала в образе Божьей Матери именно ту женщину, которая ее спасла. Но она не знала, что это икона, и думала, что это просто фотография. В трудную минуту она всегда подходила к той «фотографии», жаловалась по-детски, плакала и получала утешение. А когда она выросла, то узнала, что это не фотография, а икона Божией Матери - Царицы неба и земли. Она прониклась горячей любовью к Божьей Матери, и для нее Она была действительно матерью, которая и воспитывала, и защищала, и покрывала», – добавил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал обращаться с молитвой к Богу и Божией Матери не только во времена скорбей и болезней, но и во времена радости и мира.

«Если человек молится только в беде, а когда становится хорошо, забывает молиться, его молитва очень слабая, без дерзновения. А когда человек молится Богу и Божьей Матери во времена благоденствия и во времена беды, его молитва имеет сильное дерзновение, она более приятна Богу и имеет добрые плоды», – подытожил Предстоятель УПЦ.