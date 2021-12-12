также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ объяснил, почему построить будущее без Бога не получится 3
В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику Николая чудотворца собирает подарки детям-сиротам 15
В Киево-Печерской лавре до 19 декабря проходит выставка-ярмарка «Николаевская» 15
Управделами УПЦ рассказал о значении целомудрия 11
На Межпарламентской Ассамблее Православия дали оценку украинскому расколу 22
Православные медики УПЦ считают, что принудительная вакцинация недопустима 8
Священник УПЦ объяснил, почему не нужно бояться сглаза и порчи 7
Митрополит УПЦ объяснил, почему не нужно избегать трудностей 8
РПЦ в Иерусалиме рассказали, когда возобновится паломничество на Святую Землю 8
В РПЦ прокомментировали возможность встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского 13
Епископ УПЦ объяснил, как простить человека, который ненавидит 15
Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию ко дню святого Николая 10
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет воспитать детей счастливыми 7
В УПЦ рассказали о главной миссии Митрополита Онуфрия 16
В УПЦ почтили память жертв ДТП под Черниговом 10
На Кировоградщине верующие УПЦ почтили память новомучеников, убитых большевиками 12
Управделами УПЦ попал в топ-100 самых влиятельных людей Украины 15
УПЦ в Харькове создала сестричество милосердия 24

Необходимо обращаться с молитвой к Богу и Божией Матери не только во времена скорбей и болезней, но и во времена радости и мира.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Предстоятеля отметил, что Божья Матерь заботится о всех людях, особенно о маленьких детях, и является Матерью для всех людей.

Блаженнейший вспомнил историю, которую ему рассказала одна женщина около 60 лет назад. 

«Мать этой женщины вела распутную жизнь, у них дома были иконы, но она никогда не молилась и ничего не говорила дочери о вере. В конце концов, мать настолько запуталась в плотских грехах, что в безумии задумала убить дочь. Взяла топор и замахнулась на нее. Девочке было 5 лет, она еще мало что понимала, а увидев опасность, просто начала плакать. Появилась странная женщина, выхватившая топор из рук матери. Мать пришла в себя», – рассказал архипастырь.

По его словам, девочка думала, что ее защитила соседка, но встретив ее поняла, что соседка не имеет к спасению никакого отношения. 

«Как-то девочка стала рассматривать иконы и узнала в образе Божьей Матери именно ту женщину, которая ее спасла. Но она не знала, что это икона, и думала, что это просто фотография. В трудную минуту она всегда подходила к той «фотографии», жаловалась по-детски, плакала и получала утешение. А когда она выросла, то узнала, что это не фотография, а икона Божией Матери - Царицы неба и земли. Она прониклась горячей любовью к Божьей Матери, и для нее Она была действительно матерью, которая и воспитывала, и защищала, и покрывала», – добавил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал обращаться с молитвой к Богу и Божией Матери не только во времена скорбей и болезней, но и во времена радости и мира.

«Если человек молится только в беде, а когда становится хорошо, забывает молиться, его молитва очень слабая, без дерзновения. А когда человек молится Богу и Божьей Матери во времена благоденствия и во времена беды, его молитва имеет сильное дерзновение, она более приятна Богу и имеет добрые плоды», – подытожил Предстоятель УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
6
Теги