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Опасное противостояние вокруг Украины продолжается и после виртуальных переговоров главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Первоначальные заявления Белого дома после видеоконференции были краткими и непрозрачными. Байден в очередной раз выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу действий России, а также предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники «будут использовать решительные экономические и другие меры против РФ в случае военной эскалации», пишет ZN.UA со ссылкой на The Washington Post.

Байден также «призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии». По словам Белого дома, эта дипломатия требует «дальнейших» обсуждений.

Пойдет ли Путин по «дипломатическому» пути в течение следующих нескольких недель или месяцев? Или он продолжит угрожать вторжением в Украину, если США не выполнят его требование официального обещания того, что Украина никогда не вступит в НАТО? Упрямые авторитарные лидеры иногда совершают нелогичные поступки.

Что будет, если Путин начнет наступление на Украину?

В первые дни он бы столкнулся с хаотической войной. Украинские военные не могут сравниться с российскими, но украинская армия сейчас намного мощнее, чем была тогда, когда Путин захватил Крым в 2014 году.

Украина имеет более мощную военную подготовку, оборудование, навыки ведения войны и опыт на поле боя, чем раньше.

Как ни странно, Путин отказался от подхода «тайной атаки», сработавшего в 2014 году. Сгруппировав почти 100 тысяч военных на украинской границе, он пренебрег тактикой «скрытой войны», которая помогла быстро захватить ключевые цели в Крыму.

Сейчас РФ не может играть в такую «гибридную игру», потому что разведка США раскрыла потенциальные планы Путина и предупредила о возможности полномасштабной войны. К тому же, в Украине активно работает и своя военная разведка.

В случае вторжения Путин, вероятно, столкнется с продолжительной «партизанской» войной со стороны украинцев. Согласно некоторым подсчетам, более 400 тысяч украинцев из разных группировок прошли минимальную военную подготовку после вторжения России в 2014 году, а в «частных руках» находится по меньшей мере миллион единиц оружия, включая автоматы АК-47 и другое оружие. Все это может нанести вред Москве.

«Кроме ответа США и союзников, украинцы сами будут активно бороться с РФ», – говорит бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор.

Он прогнозирует «партизанскую войну, если россияне вторгнутся и попытаются остаться в Украине».

Путин столкнется с большими рисками на поле боя, но долгосрочные последствия могут быть гораздо хуже, даже если он установит в Киеве правительство, подчиненное Москве.

Если Байден выполнит свои угрозы, экономика России будет разрушена. При Путине она уже стала слабой, а Европа и Соединенные Штаты планируют усилить санкции, которые, по словам источников, могут включать отключение России от системы международных платежей SWIFT, что буквально изолирует РФ.

Россия, если начнет вторжение в Украину, сможет получить только одного относительно надежного союзника – Китай.

Такая ситуация может утешить Путина, но это должно вызвать беспокойство у президента Китая Си Цзиньпина. Дуэт «Китай-Россия» укрепил бы «разъединенный» мир, в котором Соединенные Штаты и другие демократии получили бы огромное и, вероятно, длительное преимущество над Москвой и Пекином.

И, наконец, есть еще один важный фактор: угроза того, что вторжение в Украину может нанести мощный внутренний удар против России и Беларуси.

Опросы показывают, что у кампании Путина против Украины нет активной поддержки среди простых россиян. С увеличением количества жертв будет расти и политическое давление на Путина и его авторитарных друзей.

После виртуального саммита с Байденом часть аналитиков говорила о «победе Путина». Конечно, у Байдена есть свои проблемы, но Путин ошибается, если считает, что вторжение в Украину обойдется ему без серьезных потерь, резюмирует издание.

The Washington Post пишет, что Владимир Путин планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием до 175 тысяч военнослужащих. Эта информация подтверждается документом разведки США.

Тем временем американский президент Джо Байден заявляет, что готовит комплексные инициативы, чтобы помешать российскому вторжению в Украину. Он добавил, что не принимает никаких "красных линий" Москвы, поскольку нарастают опасения, что тлеющий конфликт может перерасти в войну.
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