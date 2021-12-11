Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосту, полицейские требовали сделать остановку. Машина по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

Как пишут Украинские новости, об этом сообщает Первый блогпост.

После остановки Александр Гогилашвили начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. "Вы что не видите, кто я?", а также начал их всячески оскорблять, лезть в драку.

Судя по видео, Гогилашвили "оскорбило" то, что подчиненные его не узнали. "А у вас такие фотографии с замминистра висят?", - спросил Гогилашвили.