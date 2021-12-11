Цена на сало в Украине достигла своего максимума и теперь оно стоит дороже мяса. За килограмм продукта просят от 300 гривен. Об этом сообщила вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян, пишет Главком.

Кроме роста по поводу сала наблюдается еще одна тревожная тенденция – сокращение его предложения, что объясняется изменением ориентации сельхозпроизводителей. Они сейчас предпочитают мясную породу свиней, которые быстро набирают вес.

«Мы практически потеряли породу свиней Украинская белая, а на немецких прилавках такое мясо и сало вдвое дороже других», – сообщила Ануш Балян.

В 2021 году Украина импортировала в четыре раза больше сала, чем произвела. За девять месяцев произведено 6,5 тыс. тонн сала (на 2% меньше, чем за девять месяцев прошлого года), импортировано 25 тыс. тонн сала – из этого объема 14 тыс. т сала из Польши.

«Так что только 20% сала на полках украинских магазинов – украинское», – подытожила Ануш Балян.

Вице-президент НААН говорит, что в дальнейшем цены на сало, как и на свинину, будут зависеть от покупательной способности населения, предложения мяса птицы, инфляции, курса национальной валюты и объемов производства и импорта самого продукта.