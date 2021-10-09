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Волынская и Ровенская епархии Украинской Православной Церкви передала более ста тонн гуманитарной помощи для переселенцев, проживающих в Святогорской лавре.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, духовенство и верующие собрали сто тонн картофеля нового урожая, а также другие овощи и консервацию.

Основная часть помощи была собрана во Владимирецком районе Ровенской области и в городе Камень-Каширский Волынской области.

«Прихожане с пониманием относятся к той ситуации, которая сложилась на Донбассе, активно откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для Святогорской Лавры, в которой уже 7 лет живут беженцы, пострадавшие от военного конфликта на Востоке Украины», - отметил координатор сбора гуманитарной помощи от Ровенской епархии протоиерей Виктор Пинчук.

Как сообщалось ранее, в августе Запорожская епархия УПЦ передала несколько тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.
ForUm

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