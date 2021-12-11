В Украине, уже в ближайшее время, могут взлететь цены на парниковые овощи. Из-за дороговизны электроэнергии и газа в стране останавливаются почти все тепличные хозяйства. Поэтому рынок Украины заполнят привозные овощи из теплых стран.

О кризисе в тепличном хозяйстве рассказал президент ассоциации "Теплицы Украины" Евгений Чернышенко, пишет Today.ua.

По словам Чернышенко, остановка теплиц – не отдаленная перспектива, а процесс, который уже вовсю происходит в Украине. В стране, один за другим, останавливают работу тепличные комбинаты.

Например, крупный комбинат "Тепличный", расположенный в селе Калиновка вблизи Киева, не выдержал ценовой нагрузки и прекратил закупку газа еще 14 октября нынешнего года. Растения внутри теплиц еще какое-то время стойко продержались, пока не было морозов. Однако затем с наступлением холодов, они просто умерли.

Сегодня стоимость кубометра газа для теплиц составляет 43,6 гривны. Отапливать их таким энергоресурсом нет смысла. Тогда парниковые овощи будут "золотыми" и по цене будет намного превосходить даже те, что привезены из-за границы.

Немногим лучше ситуация и с ценами на электроэнергию. Ведь ею отапливается часть теплиц, а также освещаются растения, которым зимой не хватает для созревания светового дня. Тариф на электроэнергию для теплиц составил в ноябре 5,02 грн/кВт-час.

"Из-за дороговизны электроэнергии остановились даже цветочные теплицы, которые требуют меньше газа, но много электроэнергии на досветку", - делится президент ассоциации "Теплицы Украины".

При этом еще как-то из последних ресурсов держатся небольшие теплицы, которые отапливаются углем и щепой. Однако и им приходится несладко, говорит эксперт. Мало того, что их топливо постепенно также дорожает, так и подорожание газа также сказывается на них. Ведь они используют какую-то часть голубого топлива для получения углекислого газа, которым питаются парниковые овощи.

В таких условиях большинство теплиц канет в небытие. До весны и до высадки овощей в открытый грунт "доживут" лишь немногие.

"Весной выживут только пленочные теплицы с довольно примитивными технологиями, не сертифицированные ни по каким стандартам", – говорит Чернышенко.

К сожалению, все обращения ассоциации "Теплицы Украины" к власти остались без ответа. Руководители тепличной отрасли стали бить в набат еще в октябре, обращаясь к власти с просьбой о помощи. Просили снизить им цену на газ или удешевить кредиты. Однако ответа на свои просьбы они так и не услышали.