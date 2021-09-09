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В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц остаются стабильными.

По данным финансово-экономического департамента Министерства аграрной политики и продовольствия Украины заметное снижение цен на крупы - по сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-2%), кукурузные (-1%) и гороховые группы (-1%).

Наблюдается тенденция к снижению средних цен производителей на овощи.

Так, относительно прошлого года на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем, на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% - картофель, 4% - капуста и лук.

Цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли.

По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции. Состоялось незначительное подорожание (4%) мяса КРС и свинины (5%), молоко высшего сорта изменилось в цене на 2%, мясо кур на 3%.
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