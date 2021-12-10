На Закарпатье комиссия областной госадминистрации проверяет частное медучреждение «Превеншн» по вакцинированным от коронавируса 1420 людям в анонимном кабинете прививок.

Об этом Укринформу сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

«Созданная комиссия при Закарпатской ОГА проверяет частное медучреждение Превеншн относительно вакцинированных от COVID-19 человек в анонимном кабинете прививок. Комиссия сформирована после озвучки директором медучреждения цифры в 1420 человек, которые были привиты анонимно в его заведении с момента открытия кабинета», - сказал Пшеничный.

Он сообщил, что после того как в данном центре еще 17 ноября заявили о начале работы такого кабинета, в ОГА уже создавали подобную комиссию. Тогда проверяли 80 человек, которые там были привиты первыми.

«Мы обнаружили, что анонимности никакой не было, все эти лица при прохождении прививки были идентифицированы в медицинской базе по заполненным анкетам. Такое же произошло бы, если бы этот человек просто пришел на любой пункт прививки и вакцинировался там», - сказал Пшеничный.

На вопрос, действуют ли на Закарпатье пункты прививки, где вакцинируют именно владельцев сфальсифицированных сертификатов, он ответил, что нет такой информации.

«Если это есть, то это происходит через суд. На пунктах прививки людей не спрашивают, имеют ли они «бумажку» - в смысле сфальсифицированный вид о вакцинации или нет», - отметил Пшеничный.

Сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что заведение в Закарпатской области, придумавшее процесс анонимной вакцинации, было исключено им из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19. По словам министра, в это заведение с сегодняшнего дня, 10 декабря, запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета, или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Накануне инфекционист Виктор Петров, владелец частной клиники, на базе которой создан анонимный кабинет вакцинации, на пресс-конференции заявил, что за время действия этого кабинета с 17 ноября прививки сделали 1420 человек, среди них медики, педагоги, люди из религиозных общин и военные.