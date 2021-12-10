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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) впервые попал в рейтинг влиятельных украинцев, который традиционно представляет в конце года медиа-холдинг «Вести».

Как сообщает Центр информации УПЦ, по итогам 2021 года в «Топ-100 самых влиятельных в Украине людей и явлений» митрополит Антоний занял 56-е место.

«По-сути, именно он стоит за текущими заботами УПЦ, участвует в формировании ее позиции по многим вопросам. Он же стал инициатором и модератором недавней международной конференции о Соборности Церкви, на которой и было принято решение просить созыва Всеправославного Собора. Митрополит Антоний критикует патриарха Константинопольского Варфоломея за решение о признании ПЦУ и выступает за вынесение этого вопроса на обсуждение всеми Церквами», - отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и ряд архиереев Украинской Православной Церкви вошли в Национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины – 2021». 

 

 

 

 

 

 
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