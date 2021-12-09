также в разделеРелигия
Верующие УПЦ призвали народных депутатов не допустить ратификацию Стамбульской конвенции 11
УПЦ поздравила запорожских казаков с 30-летием возрождения организации 7
Священник УПЦ рассказал, как дела милосердия приближают к Богу 9
Сегодня УПЦ празднует 31 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия 8
В РПЦ обратили внимание на выставление на продажу храмов в Турции 10
В Болгарской Церкви назвали Митрополита Онуфрия главой украинского Православия 18
На Буковине УПЦ возрождает дореволюционный церковный благотворительный фонд 11
Митрополит УПЦ рассказал, как человеку услышать призыв Бога 6
В Одессе священники УПЦ на форуме будут искать пути решения проблем на приходах 10
В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех 18
Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины 18
Управделами УПЦ рассказал, как подготовиться к Рождеству 9
В РПЦ считают, что Варфоломей мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии 19
На Виннитчине храм УПЦ незаконно перерегистрировали в ПЦУ 11
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку и накормила нуждающихся 11
Епископ УПЦ выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Черниговом 10
Епископ УПЦ рассказал, как соотносятся наука и религия 15
Предстоятель УПЦ рассказал, какими делами измеряется жизнь 11

Духовный мир должен быть главным духовным состоянием во время литургии.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал архидиакон Анатолий (Чирченко) для проекта «Тайны богослужения».

«Когда мы приходим на Божественную литургию для того, чтобы причаститься Тела и Крови Господних и иметь прощение наших грехов, иметь помощь от Бога через Святые Тайны и бороться со своим грехом, мы предстаем пред Господом, мы возносим к Нему свои просьбы и, понимая глубину своих грехов, есть одна надежда - на милость Господню», - отметил отец Анатолий.

 

Он напомнил, что главной целью христианина должно быть понимание своих грехов и стремление изменить свою жизнь.

«Главной добродетелью каждого христианина должно быть понимание своих грехов, видение своих грехов и стремление к изменению своей жизни, то есть искоренению грехов из своей жизни. Это нелегко делать, но каждый христиане все же за период своей жизни преследуют цель - бороться со своим грехом»,- подчеркнул архидиакон Анатолий.

Также он рассказал о духовном смысле ектении, как одной из важных составляющих богослужения.

В новом выпуске проекта «Тайны богослужения»  зрители узнают, почему Великая ектения называется Мирной, и что это за «мир», почему последняя просьба ектении содержит упоминание о Пресвятой Богородице какие именно блага мы просим у Господа во время ектении, что вкладываем в прошение к Богу «Господи, помилуй!», о какой милости идет речь.

В прошлом выпуске иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал, почему нельзя опаздывать на Литургию.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги