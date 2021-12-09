также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал, как дела милосердия приближают к Богу
В РПЦ обратили внимание на выставление на продажу храмов в Турции 8
В Болгарской Церкви назвали Митрополита Онуфрия главой украинского Православия 8
На Буковине УПЦ возрождает дореволюционный церковный благотворительный фонд 9
Митрополит УПЦ рассказал, как человеку услышать призыв Бога 6
В Одессе священники УПЦ на форуме будут искать пути решения проблем на приходах 10
В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех 18
Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины 16
Управделами УПЦ рассказал, как подготовиться к Рождеству 9
В РПЦ считают, что Варфоломей мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии 19
На Виннитчине храм УПЦ незаконно перерегистрировали в ПЦУ 11
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку и накормила нуждающихся 11
Епископ УПЦ выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Черниговом 10
Епископ УПЦ рассказал, как соотносятся наука и религия 15
Предстоятель УПЦ рассказал, какими делами измеряется жизнь 10
В Виннице появится новый храм УПЦ 14
Управделами УПЦ рассказал, что самое главное в дни Рождественского поста 9
На Закарпатье православные волонтеры УПЦ передали помощь в дом престарелых 8

Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий молитвенно празднует 31 годовщину епископской хиротонии.

Архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие молились с Предстоятелем во время праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Предстоятелю сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство обители и гости в священном сане.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

Старейший член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнес приветствие от Синода Украинской Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий поблагодарил за поздравление и за молитвы архиереям и верующим и пожелал, чтобы Божественная благодать «всегда нас наполняла и помогала достойно совершать свое земное служение, свою земную жизнь, и чтобы Господь Своей благодатью сподобил нас быть причастниками вечного спасения на Небе».

9 декабря 1990 во Владимирском соборе Киева архимандрита Онуфрия (Березовского) - на то время наместника Успенской Почаевской лавры - рукоположили во епископа Черновицкого и Буковинского.

Владыка Онуфрий 24 года нес архипастырское служение на вверенной кафедре.

13 августа 2014 Собором епископов Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5508 грн.
5
Теги