также в разделеОбщество
В Украине запустят «Электронную очередь пересечения границы»
Чтобы получить тысячу за вакцинацию в этом году, нужно подать заявку в «Дии» до 29 декабря 32
СБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова 81
Россия не разрешила суду в Гааге допросить офицера по делу МН17 12
С сегодняшнего дня еще больше невакцинированных сотрудников отстранят от работы 101
Задержан подозреваемый в поджоге авто ужгородского журналиста 8
8 декабря. Картина дня 16
На Херсонщине фальсифицировали ПЦР-тесты для въезда в Крым 22
В ПЦУ объяснили, можно ли женщинам заходить в храм во время месячных 103
Суд вынес приговор мужчине, который развращал дочь и изуродовал ее лицо 22
В Украине со следующего года введут неонатальный скрининг 31
Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина 49
В МКИП считают неприемлемой публичную дискуссию о количестве жертв Голодомора 20
«Перший незалежный» ожидает проверка из-за структуры собственности 16
Верховный суд поставил точку в деле убийства водителя «Blablacar» 26
Коломойский вышел из состава наблюдательного совета «1+1» 41
В ЕС согласовали санкции против наемников ЧВК «Вагнера» 49
Зеленский из спортзала обратился к завистникам 36

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении 45-летнего уроженца  Донецка, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, с октября 2015, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, злоумышленник занимает псевдодолжность главы администрации Докучаевска.

В частности, правонарушитель обеспечивает реализацию узурпированных оккупационной администрацией функций местных властей, в том числе по формированию так называемого местного бюджета, проведению мобилизационной работы среди населения по его привлечению в ряды незаконных вооруженных формирований, организации мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа псевдореспублики.

Во время проведения личных встреч с жителями Докучаевска, используя отдельные средства массовой информации, подконтрольные кураторам из РФ, обвиняемый проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу по формированию мнения среди местных жителей о легитимности создания и деятельности «ДНР» как государственного образования захваченной силовым путем территории Украины.

Поскольку правонарушитель продолжает работать на боевиков, его будут судить заочно. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги