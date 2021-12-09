При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении 45-летнего уроженца Донецка, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, с октября 2015, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, злоумышленник занимает псевдодолжность главы администрации Докучаевска.

В частности, правонарушитель обеспечивает реализацию узурпированных оккупационной администрацией функций местных властей, в том числе по формированию так называемого местного бюджета, проведению мобилизационной работы среди населения по его привлечению в ряды незаконных вооруженных формирований, организации мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа псевдореспублики.

Во время проведения личных встреч с жителями Докучаевска, используя отдельные средства массовой информации, подконтрольные кураторам из РФ, обвиняемый проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу по формированию мнения среди местных жителей о легитимности создания и деятельности «ДНР» как государственного образования захваченной силовым путем территории Украины.

Поскольку правонарушитель продолжает работать на боевиков, его будут судить заочно. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.