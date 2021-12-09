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Митрополит Онуфрий является главой канонической Украинской Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на podvorie-sofia.bg, об этом сказал митрополит Болгарской Православной Церкви Гавриил.

Владыка Гавриил возглавил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме подворья Русской Православной Церкви в Софии.

Митрополит Гавриил вспомнил о годах, проведенных в Троице-Сергиевой Лавре и Московской духовной академии. В частности, об общении с духовником Лавры архимандритом Кириллом (Павловым) и благочинным Лавры отцом Онуфрием (Березовским) - ныне Митрополитом Киевским и всея Украины.

Владыка Гавриил назвал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия главой украинского Православия и подчеркнул, что «в трудные моменты испытаний Господь посылает православному народу великих пастырей».

В ответном слове настоятель Подворья поблагодарил болгарского иерарха за твердую каноническую позицию в хранении единства Церкви и чистоты святоотеческого предания.

«Вы на личном опыте знаете, какую опасность представляет собою раскол и его губительные последствия для спасения человеческой души», – сказал архимандрит Вассиан.

 
ForUm

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