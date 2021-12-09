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С 9 декабря начинает действовать приказ Министерства здравоохранения, расширяющий перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Если у работников до сих пор нет одной дозы, их отстранят от работы без сохранения зарплаты, пишет ВВС Украина.

Кроме педагогов и госслужащих, прививка отныне обязательна для работников:

  • предприятий и учреждений, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти (ведомственные государственные заводы, исследовательские центры и т.п.),
  • учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений,
  • госпредприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Список стратегических предприятий Кабмин утвердил в 2015 году.

Туда входят: «Укрзализныця» и все ее подразделения, «Укроборонпром», «Нафтогаз», «Укрнафта», «Чернобыльская АЭС», «Антонов», «Харьковоблэнерго», «Николаевский судостроительный завод», аэропорт «Борисполь», комбинаты хлебопродуктов, «Укрпочта», «Южмаш», «Институт Патона», «Ощадбанк».

Показательно, что требование вакцинации начнет действовать к проводникам поездов, которые уже давно требовали от пассажиров сертификаты, а сами могли быть непривитыми.

Пока врачи не попали в перечень профессий, обязательных для вакцинации.

«Как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения ее отстранения от работы нет», - сказал министр Виктор Ляшко.

По словам министра, если у человека есть хотя бы одна доза, это не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен к работе.

Люди с противопоказаниями к прививкам должны предоставить соответствующие документы руководителям.

В Минздраве ссылаются на статью 12 закона «О защите населения от инфекционных болезней»  и статью 27 закона»Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения».

Там говорится, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

По данным Минздрава, сегодня три региона уже пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев. Это Киев, где первой дозой прививалось 67% жителей, а также Киевская и Полтавская области с показателями 55% и 52%.

К этому же уровню приближается Днепропетровская область (49%) и Черкасская (47%) области.

В то же время, по словам Ляшко, отметку в 50% с полным курсом вакцинации одолел только Киев, где по две прививки имеют более 65% человек. А в Киевской области – почти 49%.
ForUm

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