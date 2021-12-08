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Белогорский райсуд приговорил местного жителя к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за развращение несовершеннолетней дочери и причинение ей тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как сообщили в Офисе генпрокурора, прокуроры в суде доказали, что осужденный развращал девочку с 14-летнего возраста. Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.

Потерпевшая находилась в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших из неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. У них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинение девушки в якобы непристойном поведении.

В августе 2019 года такими сообщениями мужчина заставил 19-летнюю потерпевшую ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападающем отца.

В местную больницу она попала с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.
ForUm

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