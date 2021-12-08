Во время проверки структуры собственности ООО «Тайм медиа» (спутниковый телеканал «Перший незалежный»), г. Киев, Национальный совет выявил новые факты, требующие дополнительного изучения. На время проведения проверки лицензиат не сообщил регулятору об изменении конечного бенефициарного владельца, которым, в частности, стал народный депутат Украины Нестор Шуфрич. Также в компании произошли изменения в перечне связанных лиц и распределении долей владения компанией. В этой связи на заседании 8 декабря Национальный совет решил назначить лицензиату дополнительную проверку, сообщили ForUm’у в пресс-службе регулятора.

16 сентября этого года Нацсовет назначил «Першому незалежному» внеплановую проверку из-за предоставления им неполной информации о владельцах телеканала. Документы о структуре собственности, предоставленные лицензиатом регулятору, содержат данные только о 99% собственности медиа.

На основании информации лицензиата Нацсовету было известно, что владельцем телеканала со 100-процентной долей является ООО «Медиахолдинг новости». Этой компанией по 1% владеет 99 физических лиц. В то же время 98 из них передали свои доли уставного капитала в единоличное управление Диане Панченко. Она является одним из совладельцев ООО «Медиахолдинг новости» с долей 1% и определена его конечным бенефициарным владельцем.

Выясняя при проверке процедуру и форму принятия решений в ООО «Медиахолдинг новости», Национальный совет узнает, что на общем собрании участников компании Диана Панченко принимала решение единолично. В качестве бенефициарного владельца она пользовалась своим правом осуществления решающего влияния на управление или хозяйственную деятельность лицензиата ООО «Тайм медиа».

Однако предоставленных лицензиатом документов – копий протоколов общего собрания участников ООО «Медиахолдинг новости» и ООО «Тайм медиа», копий отчетов директора ООО «Тайм медиа» – недостаточно для того, чтобы полноценно проанализировать решающее влияние решений Панченко на хозяйственную деятельность. Сравнивая цель деятельности ООО «Тайм медиа», указанную в его уставе, с объемом договоров, которые должны быть заключены на основании протоколов, также невозможно сделать вывод о ее влиянии в целом на эту сферу.

Кроме того, эта проверка разоблачила и тот факт, что 24 сентября 2021 в ООО «Медиахолдинг новости» произошло изменение владельца. Эта информация стала известна регулятору из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Следует заметить, что во время проверки лицензиат не сообщал Нацсовету об изменениях в структуре собственности и соответствующих документов, подтверждающих их, не предоставил. Из открытых источников Нацсовет узнал, что теперь компанией ООО «Медиахолдинг новости» владеют не 99, а 40 физических лиц с долей 1% и одно физическое лицо с долей 60%. Больший процент собственности принадлежит новому конечному бенефициарному владельцу ООО «Медиахолдинг новости» – народному депутату Украины Нестору Шуфричу.

Учитывая, что Шуфрич возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, к полномочиям которого, в частности, входит обеспечение свободы слова, защита прав и свобод работников средств массовой информации, гарантии деятельности средств массовой информации, согласно Закону Украины «О предотвращение коррупции» он имеет потенциальный конфликт интересов. Поскольку народный депутат имеет частный интерес в сфере, в которой выполняет свои служебные или представительские полномочия, это может влиять на объективность или беспристрастность принимаемых им решений или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий.

Официальное заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением сведений о конечном бенефициарном владельце (контроллере) и сведениях о связанных лицах поступило в Нацсовет только 3 ноября 2021 года. Вместе с ней, ООО «Тайм медиа» также предоставило копию договора о том, что Шуфрич передал свою долю 60% в управление другой компании – ООО «Коммерческая инновация». Регулятор учел эту информацию при рассмотрении результатов проверки.

Внеплановая проверка установила, что структура собственности ООО «Тайм медиа» не имеет ключевых признаков, свидетельствующих о ее прозрачности. Национальный совет не смог установить тот факт, что Панченко как конечный бенефициарный владелец оказывает значительное или решающее влияние на управление и деятельность лицензиата. Это нарушает требования части четвертой статьи 12 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Однако, учитывая появление новой информации в вопросе, который являлся предметом внеплановой проверки Национального совета, на заседании решено провести дополнительную проверку структуры собственности ООО «Тайм медиа».

Напомним, спутниковый телеканал «Первый незалежный» создан бывшими работниками телеканалов «ZIK», «112» и «NewsOne», которые были заблокированы на основании санкций СНБО.