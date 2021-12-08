Гражданка Украины, учительница физики Наталья Шило полгода незаконно удерживается в плену на территории временно оккупированной Донецкой области. Ее подозревают в якобы «шпионаже в пользу Украины», сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать.

Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО-5 г. Донецка.

«Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса «Учитель года – 2018» в номинации «Физика». Впоследствии Наталья переехала в Киев», - сообщила Денисова.

Она призвала главу миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить СИЗО-5 Донецка, с целью проверки соблюдения прав Натальи Шило и других удерживаемых лиц.

В настоящее время в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины незаконно содержат 30 женщин, где подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.