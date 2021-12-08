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В Министерстве культуры и информационной политики считают неприемлемой некорректную дискуссию отдельных ученых в публичной плоскости о количестве жертв Голодомора.

«Тема Голодомора-геноцида очень чувствительна и важна для каждого украинца. Это ужасная катастрофа нашего народа. Невыразимая боль и траур по жертвам должны объединять нас как нацию. Зато в последнее время мы наблюдаем резкие безапелляционные заявления отдельных ученых относительно количества жертв», - подчеркнули в министерстве.

В 2009 году Главным следственным управлением Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело №475 по факту геноцида в Украине в 1932–1933 годах. На его основании в 2010 году Апелляционный суд Киева признал Голодомор геноцидом, назвал лиц, совершивших это преступление, а также на основании судебной научно-демографической экспертизы назвал количество погибших – 3,9 млн человек.

Сегодня ряд ученых настаивают на значительно большем количестве жертв – 10,5 млн украинцев (9 млн 108 тыс. 500 украинцев в УССР и 1 млн 391 тыс. 500 украинцев в Северо-Кавказском крае РСФСР).

«Для нас стало неприятной неожиданностью вчерашнее заявление, опубликованное на странице Музей Голодомора. Тем более что по результатам рабочего совещания в МКИП 30.11.2021, в котором принимала участие, в частности, директор Музея Олеся Стасюк, была наработана общая позиция, опубликованная впоследствии на сайте Украинского института национальной памяти. МКИП отмечает: музей как научно-исследовательское учреждение не может клеймить оппонентов и оперировать оценочными суждениями», - говорится в сообщении.

Любые новые открывшиеся данные о количестве жертв должны быть тщательно изучены специалистами и ни в коем случае не должны стать предметом манипуляций.

Именно поэтому МКИП инициировал проведение открытой академической дискуссии под патронатом Украинского института национальной памяти и с участием ведущих украинских и зарубежных ученых. Установление правды о Голодоморе-геноциде – дело чести государства и ученых.

6 декабря Музей Голодомора обвинил авторов «Открытого письма», обнародованного 1 декабря, в распространении дезинформации относительно научных исследований и комплексных судебных экспертиз по установлению численности украинцев, уничтоженных коммунистическим режимом.
ForUm

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