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В Полтаве Украинская Православная Церковь провела благотворительную ярмарку «Празднуй сердцем».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, ярмарку провели во дворе Святого-Серафимского храма.

Организаторами мероприятия стали волонтеры Православного центра «Благо», который действует при епархиальном отделе благотворительности и социального служения.

Средства, собранные на ярмарке, будут направлены на приобретение подарков на Рождественские праздники для детей, которые находятся в больничных и интернатных учреждениях Полтавы.

Также в епархии сообщили, что при храме  храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии возобновлены благотворительные обеды.

Каждое воскресенье после богослужения в храме раздают горячие обеды для бездомных и нуждающихся.

Как сообщалось ранее,  в Одессе при Свято-Пантелеимоновском мужском монастыре Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная ярмарка «Поделись своей добротой».
ForUm

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