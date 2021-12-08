Пограничники и таможенники Украины вместе со своими коллегами из Молдовы в общем пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» обнаружили двух украинцев с интересным грузом, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Двое граждан Украины - мужчины 28 и 29 лет - направлялись на рейсовом автобусе «Одесса-Кишинев» в Республику Молдова через пункт пропуска, где несут службу пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Во время совместного украинско-молдавского погранично-таможенного контроля у мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой. Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав на туловище полиэтиленовой пленкой.

По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в РМ. Но оценить вкусовые качества и полезные свойства икры лосося и горбуши дедушке не удастся, потому что предновогоднюю доставку сорвали на украинско-молдавской границе. Деликатес изъяли представители таможенной службы Молдавии.

Поскольку «гениальный план» потерпел фиаско, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины.