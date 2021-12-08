Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 декабря указ, согласно которому белорусское гражданство предоставили 448 украинцам.

Как сообщается на сайте Лукашенко, «это лица, обратившиеся по данному вопросу после соответствующих поручений президента, которые были даны во время «Большого разговора» - встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества».

В целом с августа около 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.