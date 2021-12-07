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В Виннице будет построен храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм построят в центре Старого города.

Строительством займется религиозная община Винницкой епархии Украинской Православной Церкви во главе с настоятелем протоиереем Владимиром Пучковым.

Верующие уже подготавливают земельный участок под строительство и собирают средства на установку временного храма для регулярного совершения богослужений.

Община просит содействия в строительстве храма. Поддержать строительство можно здесь.

Святой Спиридон – известный чудотворец. С детства отличался благочестием, милосердием. Был пастухом, имел семью, за добрые дела и постоянную память о Боге получил дары прозорливости, исцеления, изгнания бесов. После смерти жены возглавил кафедру города Тримифунт, но, как и прежде, жил просто: пас овец, собирал хлеб. Совершал множество чудес, призывал грешников к покаянию и исправлению. По преданию, на I Вселенском Соборе вступил в диспут с арианами, с помощью кирпича явил наглядное доказательство Единства в Троице. 

 
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