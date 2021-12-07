Роменский горрайонный суд на Сумщине отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы. Об этом пишет «Суспильне».



Истцом выступила педагог Анна Полищук, а ответчиком – Роменская специализированная общеобразовательная школа №2. Учительница английского языка требовала в иске признать незаконным приказ об устранении во время дистанционного обучения, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула.



Директор школы Елена Юракова на заседании суда заявила, что не могла не подписать приказ, поскольку она выполняла определение правительства.

В конце концов, суд отменил приказ об отстранении от работы учительницы, но в выплате денег отказал. На обжалование решения предоставлено 30 дней. Обе стороны пока не готовы ответить, воспользуются ли они правом на апелляцию.



Постановление суда пока не опубликовано в Едином реестре судебных решений.



Приказ об отстранении непривитых от коронавируса педагогов и чиновников начал действовать в ноябре. Позже перечень таких профессий был расширен – в него добавили работников предприятий, которые находятся в подчинении органов исполнительной власти, соцработников и работников стратегических государственных предприятий.