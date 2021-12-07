Святая великомученица Екатерина является примером того, как действует сила Святого Духа в человеке, доверившемся Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале в день памяти святой Екатерины.

«Юная александрийская красавица, богатая, знатная, в высшей степени образованная, мучительно умирает ради своей веры…Все хотят видеть своих детей успешными, обеспеченными. Но ради чего? Ради того, чтобы когда-то на их могилах стояли роскошные памятники? Но пройдитесь сейчас по Аппиевой дороге и посмотрите во что превратились роскошные некогда гробницы и виллы. А великомученица Екатерина до сих пор сияет с небесного свода чистотой своей святости. Она имеет величайшую честь сопровождать Божию Матерь, чему есть немало свидетельств», - напомнил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что богатство и знатность не остановили решимости и мужества Екатерины принести себя в жертву ради Христа.

«Посрамила она языческих философов не потому, что была так хорошо образована, а потому что сила Духа Святого жила в ее сердце. Знания без веры легко становятся убийцами для души. Врачи, проводившие бесчеловечные опыты над узниками концлагерей, были людьми очень образованными. Но это не помешало им стать палачами для сотен тысяч ни в чем невинных жертв», - сказал архиерей.

Митрополит Лука отметил, что кроме светского образования, которое получают дети в школах и вузах, им нужно давать духовные знания, а также обучать практическому опыту их воплощения в жизненной практике.

«Только в этом случае они смогут стать такими, какими задумал их Бог в Своем предвечном замысле»,- подытожил владыка.