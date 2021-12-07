В среду, 8 декабря, самой холодной будет западная часть Украины – ночью -5-9 градусов, днем ​​-1-5 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На севере, в Винницкой области ночью 0-4 мороза, днем ​​около нуля, в Киевской и Житомирской -1-3 градуса.

В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем ​​+2+5 градусов, в Днипре с районами до +6 градусов.

На востоке ночью +2+6, днем ​​+4+11 градусов.

И на юге – настоящая температурная весна, ночью +4+7, днем ​​+5+13 градусов.

Циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем, что не просто некомфортно, но и опасно для дорог, тротуаров.

Мокрый снег будет налипать на деревья, провола, что также представляет определенную угрозу.

Где будет холоднее – гололедица!

Осадков избежит восточная часть Украины, Запорожье, Крым и Днепропетровщина, а также Волынь.

В Киеве завтра – дождь и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега, гололедица, ледяной дождь. Ожидается северо-восточный порывистый ветер. Ночью и днем ​​-1-4 градуса.