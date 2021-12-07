также в разделеПолитика
СМИ: Зеленского и Стефанчука нужно судить за попирание Конституции при неподписании закона о военных преступниках 7
Зеленский не сможет принести мир в Украину, нужно ждать того, кто сможет усадить за стол переговоров всех участников конфликта 22
В ФРГ допустили использование «Северного потока-2» для сдерживания РФ 19
НАПК призывает «Голос» не пытаться сорвать возобновление отчетности партий 10
В Кремле прокомментировали заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину 84
Медведчук о выступлении Зеленского в Верховной Раде: Это начало нового сериала «Слуга народа». Но этот сериал будет провальным 14
Пентагон: Россия продолжает наращивать войска у границ Украины 29
Байден позвонит Зеленскому после разговора с Путиным 17
Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене 33
СМИ: США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину 19
КИУ: За год Зеленский выполнил только 3 обещания из избирательной программы 16
Зеленский посетил передовую в День ВСУ 245
Янукович отозвал адвокатов из процесса по делу о госизмене 55
Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте 23
Резников хочет разместить иностранных инструкторов возле линии фронта 50
Янукович подал иск против Рады 28
Зеленский прибыл на восток Украины 53
Сенатор США: Украина может стать новым Афганистаном для России 108

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет во вторник в формате телемоста, будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», - констатировал он.

Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, отметил представитель Кремля. «Она экстраординарная. И, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне», - пояснил Песков. Он добавил, что общение двух президентов - уже само по себе хорошо, даже без прорывных решений.

При этом Песков добавил, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

«Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик», - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины, продвижения НАТО на Восток и красных линий, которые видит для себя Москва в этой связи.

Песков напомнил слова Путина о том, что РФ ищет «хороших, предсказуемых отношений» с США. «Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии», - указал представитель Кремля.

Он обратил внимание на слова Байдена о том, что США не намерены признавать никаких красных линий. «В том числе и эта тема будет обсуждаться», - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его озабоченности и дать разъяснения, отметил представитель Кремля.

Переговоры Путина и Байдена пройдут по телемосту во вторник. Российский лидер будет находиться в Сочи. Ранее Песков сообщил журналистам, что главы государств обсудят темы напряженности вокруг Украины, продвижения НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги