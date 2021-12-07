Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет во вторник в формате телемоста, будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», - констатировал он.

Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, отметил представитель Кремля. «Она экстраординарная. И, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне», - пояснил Песков. Он добавил, что общение двух президентов - уже само по себе хорошо, даже без прорывных решений.

При этом Песков добавил, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

«Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик», - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины, продвижения НАТО на Восток и красных линий, которые видит для себя Москва в этой связи.

Песков напомнил слова Путина о том, что РФ ищет «хороших, предсказуемых отношений» с США. «Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии», - указал представитель Кремля.

Он обратил внимание на слова Байдена о том, что США не намерены признавать никаких красных линий. «В том числе и эта тема будет обсуждаться», - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его озабоченности и дать разъяснения, отметил представитель Кремля.

Переговоры Путина и Байдена пройдут по телемосту во вторник. Российский лидер будет находиться в Сочи. Ранее Песков сообщил журналистам, что главы государств обсудят темы напряженности вокруг Украины, продвижения НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.