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Любую информацию нужно рассматривать через призму вопроса: насколько это важно для спасения души.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если посмотреть по соцсетям, что сейчас беспокоит многих верующих, то может оказаться, что деяния поста – покаяние, внимание к своей душе, борьба со страстями, забота о ближнем - занимают далеко не первое место. Вакцинация, политика и военные слухи сейчас в топе. В то время как духовные вопросы находятся где-то на задворках. Это можно было бы понять в среде людей неверующих, ведь им не у кого ждать защиты от различных катаклизмов», - сказал митрополит Антоний. 
Владыка отметил, что для верующего человека любая реальная опасность - это лишний повод задуматься о душе и воззвать к Богу за помощью, «но многих, похоже, интересует другое».

«Уже говорили о том, как диавол разделяет людей, и о том, как это явственно проявилось именно сейчас, в период пандемии. И ведь любой борец-активист за вакцинацию или против даже не пытается задуматься, насколько правильны его действия и слова, насколько действительно полезны и уместны. Складывается впечатление, что очень и очень многие считают себя исключительными носителями миссии по спасению человечества», - пояснил архиерей.

Управделами УПЦ приводит характерный пример, который все «миссии» сводит к нулю. «Давайте задумаемся, если человек в запале борьбы начинает злорадствовать по поводу чьей-то смерти - будь-то человека, который отказался вакцинироваться, заболел и погиб, или уже вакцинированый, что тоже случается, заболел и погиб – такое злорадство, каким бы лозунгом ни прикрывалось, является однозначным признаком злобы и ненависти к ближнему», - рассказал владыка.

По его словам, подобные примеры происходят даже сейчас, когда мы призваны подготовить  души к встрече новорожденного Спасителя.

Митрополит Антоний подчеркнул, что никакая, даже самая праведная цель не стоит ничего, если она не освящена любовью, если она осквернена злобой.

«То же самое касается и всех тревожных слухов и сплетен, разносимых прессой. Вообще, любую информацию нужно рассматривать через призму вопроса: а насколько это важно для спасения души? И тогда окажется, что очень и очень многое, на что тратим время, – это просто шелуха. И потому не раз и не два, а постоянно нужно одергивать себя и спрашивать: как проходит мой личный Рождественский пост?», - подытожил управделами УПЦ.
ForUm

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