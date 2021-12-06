Человек не должен ставить земные сокровища, дарованные Богом для его жизни, выше самого Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди, объясняя духовный смысл евангельской притчи о неразумном богаче (Лк. 12: 13-21).

«Человек в землю сеет зерно, а Господь и дождь посылает, и ветер, и земля выращивает из этого зерна колос. Господь через землю дарит человеку все необходимое для его жизни, для того чтобы пить, есть, одеваться», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что человек должен был хозяином над богатством, а не наоборот.

«Господь нас предупреждает, что мы не должны преклоняться перед земными сокровищами, не должны на них надеяться. Надеяться на Бога, который дает человеку всякое благо для земной жизни и для жизни небесной», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший объяснил, что значит «богатеть в Бога».

«Господь напоминает, что человек богатеет, идя в Вечность. «Богатеть в Бога» означает богатеть благодатью Святого Духа, которая дается человеку как награда за его смирение, терпение, за его любовь, милосердие, добрые дела, которые мы делаем. Сила Святого Духа помогает нам на земле и вводит в Вечность», – подытожил Предстоятель.