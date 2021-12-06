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Беглый экс-президент Виктор Янукович подал иск против Верховной Рады, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21).

В соответствии со статьей 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК», - пояснила Совгиря.

«В этом иске заявлены исковые требования «о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения», что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований», - добавила она.

Напомним, в конце ноября стало известно, что Янукович оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства. 

 

 
ForUm

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