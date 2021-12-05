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Человек может притворяясь играть в своей жизни ту или иную выгодную для себя роль, но никому не дано подделать свое внутреннее сердце.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Апостол Павел говорит о том, что Христос «есть мир наш» (Еф.2:14). Видимый земной мир люди исследуют разными способами. Для этого они изобрели множество специальных приборов. Но ни один из них не в состоянии увидеть мир духовный. Господь Сам вложил в нас специальный орган, с помощью которого можем постигать этот таинственный мир – это наше духовное сердце. Но и оно имеет свою специфическую фокусировку. В зависимости от духовного качества этого органа сердце погружается или в мир падших темных духов, или же в мир светлых добрых ангелов», — пояснил митрополит Лука.

По его словам, греховное сердце похоже на гнилое яблоко, изъеденное червями страстей. «В нем живет гнев, ярость, блуд. Оно, как правило, становится вместилищем страха, смятения, уныния и тоски. Люди с такими сердцами живут по закону волчьей стаи в хмуром, сером лесу безлюбовного одиночества. Напротив, сердце доброе живет в сладости тихого, кроткого покоя радости. В нем нет ни капли страха или смущения, потому что на его престоле восседает Сам Христос - мир наш, который своей безграничной любовью заполняет каждую клеточку такой личности», - сказал иерарх УПЦ.
 
«Человек может притворяясь играть в своей жизни ту или иную выгодную для себя роль. Но никому не дано подделать свое внутреннее сердце. Это то, что невозможно фальсифицировать», - считает митрополит.

Владыка отметил, что каждое сердце источает тот или иной духовный запах. «Гнилое сердце всегда источает зловоние, и дух, который идет от такого человека, невозможно скрыть. Так же и от доброго сердца всегда идет благоухание, мир и тишина. Святой человек может не говорить ни слова, но само его присутствие уже источает умиротворяющую радость. Достаточно на такого человека только посмотреть и уже на душе становится тепло», - добавил он.

«Христос - это и есть счастье. Мучаемся и страдаем, пока Его благодать не войдет в сердце. Но как только мир Христа освятит изнутри, мы поймем, что нашли свой дом и больше ничего не нужно», - заключил митрополит Лука. 
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