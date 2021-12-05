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Российской Федерации следует выбрать дипломатический путь для ведения диалога с Украиной, а не конфронтацию и агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT.

Отвечая на вопрос журналистки Алессандры Галлони, собирается ли Россия вторгнуться в Украину, Блинкен выразил надежду, что этого не произойдет.

По словам госсекретаря, на саммитах НАТО и ОБСЕ он подробно обсудил ситуацию с ближайшими союзниками и партнерами. И увидел "чувство общей озабоченности, а также решимость дать понять России, что возможная агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия".

Блинкен добавил, что во время общения с министром иностранных дел России Лавровым он четко дал это понять своему российскому коллеге: "У нас был долгий разговор об этом. И я очень, очень надеюсь, что Россия нас очень четко услышала и учтет это и выберет дипломатический путь, а не путь конфронтации и агрессии".

"Отвечая на вопрос о том, что должны сделать и Россия, и Украина для выхода из кризиса, Блинкен выделил два важных момента: во-первых, по его мнению, Россия должна отвести силы, которые сосредоточены у границы с Украиной, чтобы снизить напряженность". Во-вторых, России и Украине нужно четко подтвердить, что они по-прежнему привержены выполнению обязательств, прописанных в Минских соглашениях", - говорится в публикации.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул: "И тогда, я надеюсь и ожидаю, что мы вместе с французами и немцами (так называемый Нормандский процесс) действительно сможем возобновить взаимодействие с Украиной и Россией, чтобы увидеть, будут ли они реализовывать шаги, которые они согласовали в Минском процессе. Если они это сделают, мы сможем решить это дипломатическим путем".

Как отмечается, Блинкен добавил, что у Украины может быть европейское будущее, которого хочет подавляющее большинство ее народа, "и при этом иметь тесные связи и тесные отношения с Россией". К сожалению, резюмировал госсекретарь, действия России в 2014 году кардинально изменили ситуацию.
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