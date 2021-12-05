Кешбэк-программы могут остаться только в портфеле украинских банков как сервис по премиум-картам, но как массовый продукт "с вау-эффектом и построенным на этом маркетинге" кешбэк 5-10%, возможно, уйдет в прошлое.

Такую оценку UBR.ua высказали в пресс-службе государственного Приватбанка.

Напомним, ранее международные платежные системы (МПС) Mastercard и Visa снизили размер своей доли (интерчейнджа) в ставке эквайринга. Ее они отдают банкам-эмитентам платежных карт, а они, в свою очередь, финансируют за этот счет программы лояльности для клиентов, в том числе кешбэк.

Из-за снижения интерчейнджа свою кешбэк-программу уже пришлось сократить monobank.

В Приватбанке считают, что теперь кешбэк, который в Украине был массовым продуктом исключительно благодаря высокому интерчейнджу, теперь будет предлагаться в том же виде, что и в Европе и США – то есть как услуга по премиум-картам.

Также кешбэк может сохраниться в виде партнерских программ торговцев с украинскими банками.

"Другими словами, торговцам придется бороться за клиента с помощью кешбэков через банковские финансовые инструменты", – высказали мнение в Приватбанке.

Впрочем, в "Привате" также предположили, что в прошлое уйдет и массовый выпуск премиальных карточных счетов.

Стремление поголовного выпуска карт как можно более высокого класса (Platinum, World Debit)", как считают в "Привате", никак не сочеталось "ни с реальными потребностями картодержателя, ни с соответствием статуса карты финансовому потоку по ней".

"Причина перехода на тотальную эмиссию премиум-карт была одна – высокий интерчейндж", – выразили мнение в пресс-службе.

Также в Приватбанке поясняли UBR.ua, что благодаря снижению доли интерчейнджа они смогут понизить и свою ставку эквайринга для торговцев, пользующихся их POS-терминалами. Это позволит сохранить рост культуры безналичных платежей на прежнем уровне, несмотря на сокращение кешбэка.

"Этот тренд начался задолго до того, когда отдельные банки стали массово внедрять бонусные программы за счет высокой комиссии интерчейндж, которую они получали по эмитированным картам. Этот тренд не замедлится, потому что гораздо больше для него значит развитие инфраструктуры для карточных расчетов – POS-терминалов. Желание и готовность торговца принимать оплату по терминалу – первично для развития безналичных платежей", – уверены в Приватбанке.