Десятки единиц военной техники боевиков на Донбассе зафиксировала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз наблюдатели заметили танки, артиллерию и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 4 декабря.

В нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области боевики разместили миномет 82-го калибра ((2Б14 "Поднос"). Его заметил беспилотник ОБСЕ вблизи н. п. Набережное.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 15 танков и 28 единиц артиллерии неустановленного типа на полигоне около Мирного в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Также в этом районе по данным воздушного наблюдения было обнаружено 37 боевых бронированных машин.