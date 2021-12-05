также в разделеПроисшествия
СБУ разоблачила подпольный сервисный центр по сбыту поддельных водительских удостоверений 11
В Украине разработали новый зенитный ракетный комплекс 33
Командующий ООС: Украина готовится к любому варианту наступления российских регулярных войск 28
Врач: В медучреждениях растет число пациентов, которые очень быстро сгорают 45
В Украине более 13 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом 14
The Washington Post: Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах 368
СМИ: В Италии нашли мертвой 43-летнюю украинку 22
Под Львовом горит храм 13
Во Львове внезапно умер директор Дома ученых, где проходила скандальная вечеринка блогеров 61
На Киевщине незаконно добыли 500 тысяч тонн песка на 100 миллионов 15
В Кривом Роге из-за обвала в шахте погиб горняк 11
Снайпер боевиков убил 21-летнего военного из Краматорска 23
ДТЭК не пустил экологов на Бурштынскую ТЭС после аварии 32
Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе, ранен военный 8
На Донетчине в многоэтажке произошел взрыв 23
На Донбассе помощник нардепа сломал челюсть местному депутату 34
На Донбассе погиб военный 17
В Кривом Роге сбили маму с ребенком, женщина погибла 19

Десятки единиц военной техники боевиков на Донбассе зафиксировала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз наблюдатели заметили танки, артиллерию и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 4 декабря.

В нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области боевики разместили миномет 82-го калибра ((2Б14 "Поднос"). Его заметил беспилотник ОБСЕ вблизи н. п. Набережное.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 15 танков и 28 единиц артиллерии неустановленного типа на полигоне около Мирного в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Также в этом районе по данным воздушного наблюдения было обнаружено 37 боевых бронированных машин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6701 грн.
0
Теги