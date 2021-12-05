также в разделеПолитика
Резников: Западные лидеры все еще могут сдержать Россию 22
Офіс генпрокурора може пред’явити підозру Порошенку у справі про постачання вугілля 31
Медведчук: Россия не прекращала поставки угля в Украину. Поставки коксующегося угля для украинской металлургии продолжаются 64
Медведчук: Зеленский вынужден вести переговоры с Россией, но нужен еще диалог с Донецком и Луганском 52
Турция готова продать Украине еще как минимум 20 беспилотников Bayraktar 15
Бортник: Есть риск того, что в результате Майдана к власти придут «отмороженные» радикальные группы 41
Бывшие украинские разведчики заявляют о давлении и угрозах со стороны ОП 207
В ОП рассказали, кто сорвал госпереворот в Украине 80
Арахамия прокомментировал наличие у него гражданства США 105
В Украине ни один судья не признает Медведчука виновным по делу, где против него нет никаких доказательств 88
Опрос: Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией 12
Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свои взгляды 47
Лукашенко: Мы никогда не станем демократическими, как Украина 35
Кулеба не исключает, что белорусская армия может воевать против Украины 19
Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом 62
Калиниченко: Зеленскому надо использовать отношения с Донбассом и Россией, которые наладил Медведчук 18
Российский журналист: Зеленский настаивает на встрече с Путиным, но выводит его из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука 18
Совет ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление обороны 13

Посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали предлагаемого Киевом "пакета" для сдерживания России.

Как передает "Хвиля", об этом она сообщила в интервью CNN.

Так, по словам Маркаровой, Киев предложил своим западным партнерам комплекс ограничений для сдерживания России на фоне угрозы ее полномасштабного вторжения.

При этом первый уровень этого "широкого пакета" касается политического сдерживания, а второй – экономический.

Маркарова также рассказала, что именно экономические санкции могут убедить Россию воздержаться от новой агрессии против Украины, а также существенно повысить цену за нападение для Путина.

А вот третий компонент предлагаемых инициатив предполагает сдерживание России в контексте безопасности и обороны.

Кроме того, Маркарова подчеркнула, что Украина – "мирная страна стартаперов и предпринимателей", которая не планировала проводить никаких военных наступательных операций.

"И мы стремимся только к дипломатическим решениям", – разъяснила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6701 грн.
16
Теги