Посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали предлагаемого Киевом "пакета" для сдерживания России.

Как передает "Хвиля", об этом она сообщила в интервью CNN.

Так, по словам Маркаровой, Киев предложил своим западным партнерам комплекс ограничений для сдерживания России на фоне угрозы ее полномасштабного вторжения.

При этом первый уровень этого "широкого пакета" касается политического сдерживания, а второй – экономический.

Маркарова также рассказала, что именно экономические санкции могут убедить Россию воздержаться от новой агрессии против Украины, а также существенно повысить цену за нападение для Путина.

А вот третий компонент предлагаемых инициатив предполагает сдерживание России в контексте безопасности и обороны.

Кроме того, Маркарова подчеркнула, что Украина – "мирная страна стартаперов и предпринимателей", которая не планировала проводить никаких военных наступательных операций.

"И мы стремимся только к дипломатическим решениям", – разъяснила она.