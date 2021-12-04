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Большинство болезней связаны со стрессом, а между понятиями невроз и эгоизм можно поставить знак равенства.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».

По словам священника, невроз возникает из-за гордыни, а соцсети являются питательной средой для её возрастания.

«Вдруг что-то произошло не по нашей воле, и мы уже нервничаем, «выходим из себя». Как доказали ученые Стэнфорда, 86% хронических болезней человека связаны со стрессом. «Эгоцентрическая лихорадка» съедает нас изнутри», – рассказал священник и предложил обсудить эту проблему с точки зрения богословия.

Священник отметил, что согласно святым отцам стресс является результатом недовольства и неприятия со смирением жизненных трудностей, скорбей, болезней и испытаний. 

«Человек не принимает все с благодарностью Богу, и нервное напряжение стремительно возрастает в его душе. Часто слышим о здоровом или нездоровом эгоизме. Однако именно эгоизм является первопричиной неврозов, а соцсети стали главной площадкой для соревнования за титул «самый популярный аккаунт», «топовая сториз»», – отметил он.

Отец Ростислав добавил, что человек, имеющий истинное смирение, никогда не будет нервничать, он будет как «тихое море». 

«Второй фазой развития опасного расстройства является гордыня. Интересна формула человеческой гордыни: в числителе - то, кем является человек на самом деле, в знаменателе - то, что он о себе думает. Когда человек много внимания уделяет своей персоне, возникает огромная диспропорция в душе. Человек стремится к одному – похвале за красоту, ум, «добрые дела», которые на самом деле совершаются для прославления себя. Гордыня проникает во все сферы человеческой жизни и отягощенная эгоизмом душа уже не может «стяжать дух мирный» и теряет благодатную силу», - рассказал священник.

По его словам, если поставлен правильный диагноз, можно найти верное лечение, которое заключается в смирении и благодарности Богу за все.

«Во-первых, надо бороться с собственным эгоизмом и гордыней, не искать для себя оправданий и не надеяться на свои «добрые дела». Каждый из нас должен решительно отвергнуться ветхого человека, вместо этого устремить свой взор на образ Божий. Во-вторых, когда видим человека, к которому возникает неприязнь, надо поклониться ему в мыслях со смирением. А по-настоящему смиренного человека можно увидеть издалека - такой человек излучает мир и покой», - рассказал отец Ростислав.

В завершении священник отметил, что когда человек становится смиренным, благодарит Бога за все и обращается к Нему словами святителя Иоанна Златоуста «Слава Богу за все!», тогда он может исцелится от своих болезней.
ForUm

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