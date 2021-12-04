Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало новый зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия СД-300.

Как пишет Флот2017, об этом сообщает Science Technology Ukraine.

Сообщается, что одним из преимуществ ЗРК является то, что он на 70% унифицирован с береговым ракетным комплексом «Нептун». СД-300 получит такую же пусковую установку на шасси чешской Tatra и мобильный командный пункт. Также комплекс получит корректирующий блок от высокоточных реактивных снарядов ракетного комплекса «Ольха».

Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция «Феникс» или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания «Искра».

Разработка зенитного ракетного комплекса, как пишут в издании, очень актуальна для Украины так как на вооружении стоят еще советские образцы, которые продолжают устаревать. С учетом высокой степени унификации и общей готовности ЗРК, разработка может быть создана в сжатые сроки.