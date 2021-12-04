Украинская сторона не исключает наступления российских регулярных войск и готовится к любому варианту развития событий. Наступления Украина ожидает как на востоке, юге, так и на севере страны.

Как пишет Обозреватель, в интервью проекту "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии" командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал, что украинские военнослужащие готовятся к возможной эскалации ситуации на границе. Тренируются резервы для того, чтобы в любую минуту выйти, нанести удар и остановить агрессора.

"Мы отрабатываем все возможные действия. Как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ нашего государства", – рассказал Павлюк.

По его словам, украинские военные проходят усиленную подготовку, но также к готовности к возможной атаке привлечены представители всех сфер, которые могут помочь противостоять врагу.

"Не только на бумаге, но и практически. Резервы тренируются для того, чтобы быть в готовности в любую минуту выйти, нанести удар и остановить агрессора", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Украина готовится отбить атаку не только на Донбассе. В готовность приведены вооруженные силы, готовые защищать северные и южные рубежи.

Говоря о том, что сейчас происходит на границе, Павлюк отметил, что противник – создает много угроз. Это и артиллерия и снайперы, беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа, сбрасывающие взрывчатые вещества.

"Мы нашли способы борьбы с ними. Просто сейчас отрабатываем техническое снабжение, но угроза остается, потому что это война", – сказал он.

Также Павлюк отметил, что российские агрессоры постоянно проводят тренировки, привлекают инструкторов. Особенно активно – в последние месяцы.

"Это и привлечение россиян как инструкторов, так и призыв мобилизованных ресурсов. Они максимально поддерживают боеготовность 1-го и 2-го "армейских корпусов", – отметил генерал-лейтенант.

Павлюк подчеркнул, что все подготовительные мероприятия российской стороны не остаются незамеченными. В этом украинцам способствуют "Байракторы".

"С их помощью мы четко изучили все объекты противника с другой стороны: группировки, позиции, составы, скопления техники. Прекрасная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", – добавил он.