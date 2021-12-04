Бывшие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявили о давлении и угрозах уголовным преследованием со стороны Офиса президента Украины из-за скандала с провалом операции по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера».

Как пишет Слово и Дело, об этом заявили бывшие сотрудники ГУР МО Роман Червинский, Юрий Семенюк и некоторые другие в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие «посылы» - «что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать». Были предложения сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что или молчите ... Вообще пытались убедить нас, меня лично - того человека, который провел не менее 10 операций - что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить. И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовное производство» - рассказал Червинский.

Также он сообщил, что после публикации документов ГУР МО журналисткой Яниной Соколовой «почти все разведчики, причастные к разработке операции «Авеню», были уволены из управления». А тех, кто остался, «шантажировали и давили на них, чтобы те оклеветали уволенных, в противном случае их обещали отправить по стопам тех, кого выгнали».

Что до материалов, которые касались проведения спецоперации, Червинский и Семенюк считают, что документы были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть предательство среди высших эшелонов власти.