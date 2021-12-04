Сегодня существуют специальные приспособления, которые позволят самостоятельно провести массаж ног, не прилагая усилий. Они портативны и удобны в пользовании

Массаж с древних времен считался лечебной процедурой. Люди давно заметили, что с его помощью можно избавиться фактически от любых заболеваний. Его проводили специально обученные люди, которые знали, где находятся энергетические точки, связанные с тем или иным органом, как расположена мускулатура и выстроен скелет.

На стопах расположено множество биологически активных точек, массаж которых способствует оздоровлению всего организма. После сложного дня людям интуитивно хочется их помассировать. Сегодня существуют специальные приспособления, которые позволят самостоятельно провести массаж ног, не прилагая усилий. Они портативны и удобны в пользовании.

Что собой представляют массажеры и кому они рекомендованы

Это аппараты, которые механически воздействуют на кожу и мышцы ног, способные воспроизводить несколько разных массажных воздействий. Внешне они выглядят эффектно и хорошо смотрятся в современном интерьере.

Сегодня купить массажер для ног стоит тем людям, которые имеют:

заболевания сосудов и суставов;

дискомфорт, скованность и боли в ногах;

плоскостопие;

вальгусную деформацию стопы;

пяточные шпоры;

подагру;

варикоз;

отечность ног;

спазмы мышц.

Люди, которые часто занимаются фитнесом или спортом, готовятся к соревнованиям, нуждаются в максимальном расслаблении мышечных тканей. После снятия гипса также требуется массаж тех мышц, которые длительное время оставались неподвижными. То есть массажер нужен всем тем, кто испытывает большую нагрузку на ноги либо, наоборот, ее недостаточность.

Массажер для ног будет полезен и абсолютно здоровым людям, повысит общий тонус, улучшит кровообращение, снимет усталость, поспособствует хорошему кровоснабжению.

Виды

В интернет-магазине Belief представлен широкий ассортимент массажеров для ног, а также прогревающие английские массажные наколенники, использующие диски и нефритовые камни, локальные массажеры для конечностей и суставов – их можно надевать на колени, локти, плечи. Они отлично подходят в реабилитационный период после травм и просто для больных суставов. Также их показано применять для профилактики и в период лечения воспалительных заболеваний. Вся продукция является брендовой и отличается высоким качеством.

Виды массажеров делятся по областям применения и могут массировать только:

подошвы;

коленные суставы;

стопы и голеностопные суставы;

подошвы, лодыжки и икроножные мышцы;

подошвы, наружные лодыжки, ахиллы, нижнюю часть икроножных мышц, колени, кисти.

Функционально они также различаются. Существуют платформы:

вибрационные для подошв;

с акупунктурным воздействием и «пассивной ходьбой»;

с гидромассажем стоп и ароматерапией;

с ролико- или воздушно-компрессионным воздействием.

Есть также приборы с инфракрасным прогреванием.

Выбор

Важный критерий для правильного выбора массажера – вид массажа. Например, подушечками можно проработать стопы и икроножные мышцы, что способствует хорошему кровотоку и лимфотоку, снятию напряжения.

При выборе массажера для домашнего использования стоит обратить внимание не только на производителя, стоимость, внешний вид и способы воздействия, но и следующие параметры:

наличие подогрева. Этот фактор делает процедуру более эффективной и приятной;

устойчивость. Прибор не должен скользить по поверхности в процессе работы;

тип питания. Лучше выбирать с питанием от электричества, но допустимы и портативные, работающие с помощью батареек, которые можно установить в любом месте;

наличие дополнительных функций, в том числе автоотключения.

Сами по себе массажеры являются сложными техническими устройствами, в которых учтены все факторы. Одним из наиболее распространенных является роликовый механизм. Он позволяет максимально глубоко воздействовать на мышцы, а также влиять на активные точки на стопах. Другим популярным видом является вибрационный. Он быстро и легко снимает усталость и боль в ногах, отеки, ощущение тяжести, благотворно влияет на кровеносную систему.

Если позволяет бюджет, то лучше сразу обзавестись массажером с несколькими программами массажа, чтобы можно было всякий раз выбирать наиболее подходящую под задачи дня. Однажды купив этот полезный прибор, можно ежедневно наслаждаться массажем ног и улучшать свое здоровье!