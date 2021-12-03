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Крещение не повторяется, его печать пребывает на человеке навечно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В случае если человек не знает, крещен он или нет, вступает в действие Божественная икономия (с греческого «домостроительство», также можно перевести как «милосердие»). В таком случае человек должен обратиться к православному священнослужителю, и батюшка совершит над ним Таинство Крещения», - отметил священник.

Отец Андрей напомнил, как о подобных ситуациях указано в «Настольной книге священнослужителя»: «Если взрослый человек, желающий креститься, не знает, был ли он крещен в младенчестве, и нет возможности навести справку об этом, то священнику следует крестить его, так как второе Крещение по неведению не вменяется в вину крещаемому. Так же следует поступать и в тех случаях, когда младенец был якобы крещен мирянином, но не удалось установить, правильно ли было совершено Таинство».

Священник подчеркнул, что главное – искреннее желание человека принять Крещение.

«Лишь бы человек желал прийти к Христу. В земной жизни это никогда не поздно совершить. Бог с распростертыми объятиями принимает всех и всем желает спасения», - подытожил отец Андрей Чиженко.

 

 

 

 
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