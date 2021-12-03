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Украинцы в ночь на 14 декабря смогут наблюдать в небе метеорный поток Геминиды, сообщается в Facebook Национальной академии наук Украины.

«На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт», - говорится в сообщении.

«При благоприятных погодных условиях можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий (Ориона, Тельца, Извозного и других), украшенной интенсивным «звездопадом», ведь, по прогнозам, в течение часа будет вылетать около 100 метеоров», – говорит ученый-астроном и популяризатор астрономии, исполняющий обязанности заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки астрономической (МИЗОН-А) Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.
ForUm

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