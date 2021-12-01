При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева разоблачена деятельность «ботофермы», которая использовалась для распространения контента, направленного на усиление протестных настроений, а также мошеннических схем по завладению средствами граждан Украины и других государств. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствием установлено, что злоумышленники разработали и использовали специализированное программное обеспечение и оборудование, позволяющее осуществлять автоматизированную регистрацию, наполнение и администрирование большого количества аккаунтов в популярных социальных сетях.

Для создания верифицированных аккаунтов злоумышленники использовали поддельные удостоверения граждан Украины, которые предоставляли службе поддержки Facebook для подтверждения подлинности личности.

Указанные аккаунты использовались для распространения контента по заказу третьих лиц (публикаций и комментариев), в том числе материалов, направленных на усиление протестных настроений в Украине.

Кроме того, в сговоре с владельцами «мошеннических колл-центров», специализирующихся на завладении средствами граждан Украины и иностранных государств, владельцы «ботофермы» использовали подконтрольные аккаунты для заманивания потенциальных жертв на фишинговые сайты (копии сайтов банковских учреждений, международных брокерских проектов, онлайн) -казино и т.п.), с помощью которых у последних похищали денежные средства.

В рамках уголовного производства проведены обыски в офисных и жилых помещениях организаторов преступной деятельности, в ходе которых изъяты:

- компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций в интересах сообществ ФБ, пропагандирующих антивакцинацию и в интересах других протестных акций, а также «раскрутку» мошеннических и «фишинговых» псевдобирж ориентированных на страны СНГ;

- более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины;

- оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов;

- более 100 банковских карт, которые использовались для анонимизации приема платежей за предоставленные противоправные услуги.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 190 УК Украины осуществляется сотрудниками Святошинского УП ГУНП в г. Киеве, при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.