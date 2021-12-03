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Сильная молитва приносит большие плоды.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 5 декабря, в 06.45 на «НТН».

«Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – это праздник великой молитвы. Молитва - это разговор с Богом. Сильнейшей молитвой является молитва долговременная, смиренная и терпеливая», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы Ангел Хранитель радовался.
ForUm

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