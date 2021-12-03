В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка на 100 млн грн, сообщила пресс-служба полиции.

Ориентировочный объем незаконно добытого полезного ископаемого составляет более 500 тысяч тонн. В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы и печати, а также технику для незаконной добычи песка.

Полицейские установили, что организованная преступная группа незаконно добывала песок из водоема каскада озер на территории Фастовского района.

На основании определения суда следователи Нацполиции и оперативники управления стратегических расследований в Киевской области провели осмотр земельных участков, на которых осуществлялась несанкционированная добыча песка. Правоохранители изъяли четыре земснаряда, грузовые автомобили и экскаваторы. Кроме того, правоохранители обнаружили документы и печати, которые использовались для их составления. Следственные действия происходили с участием прокуроров Офиса генпрокурора.

Ориентировочный объем незаконно добываемого песка составляет более 500 тысяч тонн. Сумма ущерба, нанесенная государству, составляет 100 миллионов гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) и ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.