также в разделеПроисшествия
Во Львове внезапно умер директор Дома ученых, где проходила скандальная вечеринка блогеров 32
В Кривом Роге из-за обвала в шахте погиб горняк 10
Снайпер боевиков убил 21-летнего военного из Краматорска 13
ДТЭК не пустил экологов на Бурштынскую ТЭС после аварии 27
Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе, ранен военный 8
На Донетчине в многоэтажке произошел взрыв 23
На Донбассе помощник нардепа сломал челюсть местному депутату 28
На Донбассе погиб военный 16
В Кривом Роге сбили маму с ребенком, женщина погибла 17
В Украине за сутки – 13 531 новый случай COVID-19 59
В Украине за сутки – почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 16
В СИЗО умерла девушка, приговоренная к 15 годам за убийство инструктора тира 63
Под Черниговом спасатель застрелил на охоте патрульного 17
Непогода обесточила 179 сел в Украине 17
На Донбассе ранены двое военных 9
В Украине – более 10 тысяч новых случаев COVID-19 17
Во дворе школы на Волыни взорвалась котельная 12
Под Винницей ликвидируют утечку аммиака 12

В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка на 100 млн грн, сообщила пресс-служба полиции.

Ориентировочный объем незаконно добытого полезного ископаемого составляет более 500 тысяч тонн. В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы и печати, а также технику для незаконной добычи песка.

Полицейские установили, что организованная преступная группа незаконно добывала песок из водоема каскада озер на территории Фастовского района.

На основании определения суда следователи Нацполиции и оперативники управления стратегических расследований в Киевской области провели осмотр земельных участков, на которых осуществлялась несанкционированная добыча песка. Правоохранители изъяли четыре земснаряда, грузовые автомобили и экскаваторы. Кроме того, правоохранители обнаружили документы и печати, которые использовались для их составления. Следственные действия происходили с участием прокуроров Офиса генпрокурора.

Ориентировочный объем незаконно добываемого песка составляет более 500 тысяч тонн. Сумма ущерба, нанесенная государству, составляет 100 миллионов гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) и ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
10
Теги