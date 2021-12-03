За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкого оккупанта вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки на Луганщине обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.