За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.
В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Широкого оккупанта вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Катериновки на Луганщине обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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