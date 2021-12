Американская газета The New York Times обнародовала свою версию десятки лучших книг, вышедших в свет в 2021 году.

Как передает Укринформ, в ТОП-10 от The New York Times вошли такие книги:

1. «Как красивы мы были» (How Beautiful We Were), Имболо Мбу

События разворачиваются в 1980 году в вымышленном африканском селе Косава, где из-за экологической катастрофы умирают дети. Познакомиться с местными жителями в Косаву приезжают представители американской нефтяной компании.

2. «Близость» (Intimacies), Кэти Китамура

Это история судебной переводчицы из Гааги, которая постоянно вынуждена общаться с военными преступниками. На этом фоне разворачивается рассказ о ее очень бурных и запутанных отношениях с мужчиной.

3. «Любовные песни W.E.B. Du Bois» (The Love Songs of W.E.B. Du Bois), Оноре Фанон Джефферс

В первом романе Джефферса, известного поэта, сочетаются трогательная сага о совершеннолетии, расовых проблемах и исследованиях американской истории.

4. «Никто не говорит об этом» (No One Is Talking About This), Патрисия Локвуд

Локвуд известна как автор откровенных и даже непристойных стихов. В мемуарах она рассказывает о своей юности и отце-священнике. Как отмечает издание, книга читается как стихотворение в прозе - приподнятое, интимное, философское, веселое и, наконец, глубоко трогательное.

5. «Когда мы перестаем понимать мир» (When We Cease to Understand the World), Бенджамин Лабатут

Мастерски сшитые истории величайших мыслителей ХХ века, рассказывающие об экстазе и агонии научных прорывов: их огромных выгодах для общества и высоких человеческих расходах. Отмечается, что в этом "гибриде" художественной и научной литературы есть место и для юмора.

6. «Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость» (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency), Туве Дитлевсен

Прекрасные мемуары, впервые опубликованные в Дании в 1960-70-х годах подробно описывают жизненный путь известной поэтессы и борьбу за примирение искусства с жизнью.

7. «Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке» (How the Word Is Passed: A Reckoning With the History of Slavery Across America), Клинт Смит.

Автор, поэт и журналист, посетил места, где когда-то было распространено рабство. В книге он объединяет интервью с туристами, гидами, активистами и краеведами, которых встречал в путешествиях, с научными исследованиями и личными размышлениями.

8. «Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе» (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City), Андреа Эллиотт

Чтобы рассказать историю о бездомной нью-йоркской школьнице Дасани Коутс и ее семье, Эллиот годами наблюдала за детьми в приютах, школах, залах суда. Это откровенный рассказ о борьбе одной семьи с бедностью, бездомностью и зависимостью, отмечает издание.

9. «В День Свободы» (On Juneteenth), Аннетт Гордон-Рид

Автор была первым темнокожим ребенком, который интегрировался в школу на востоке Техаса. Исследуя расовые и социальные проблемы родного штата, Гордон-Рид просит читателей подробнее взглянуть на историю и ее сюрпризы.

10. «Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат» (Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath), Хизер Кларк

Смелая и яркая биография поэтессы Сильвии Плат, покончившей с собой в 30 лет.