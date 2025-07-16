«Путін, готуйся — 51-й день буде болючим», — сенатор США Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ультиматум президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення війни в Україні протягом 50 днів, застерігши Кремль від зволікань. Про це Грем написав у соцмережі X, звернувшись фактично безпосередньо до Володимира Путіна.

«Якщо Путіну та іншим цікаво, що буде на 51-й день — я б порадив їм подзвонити аятолі», — написав сенатор, натякаючи на масштабні санкції, які свого часу США запровадили проти Ірану.

Грем також схвалив ініціативу Трампа про передачу Україні американської зброї, яку фінансують союзники з ЄС і НАТО, назвавши це ефективним і стратегічно правильним рішенням.

Ще одним важливим інструментом тиску, за його словами, мають стати 100% вторинні мита проти країн, що продовжують купувати дешеву російську нафту, якщо Москва не припинить агресію проти України. «Це вдарить по Путіну там, де болить найбільше», — наголосив сенатор.

Він також додав, що будь-яка країна, яка закуповує російську нафту за зниженими цінами, повинна сприйняти заяву Трампа дуже серйозно.