Пекельна ніч в Україні: РФ одночасно вдарила по п’яти регіонах

У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних дронів типу Shahed. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів: Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька та Сумська області.

У Харкові пролунали 15 вибухів за 10 хвилин. Рашисти вдарили по цивільному підприємству. Внаслідок атаки поранено троє людей.

Кривий Ріг зазнав комбінованої атаки — балістична ракета та 28 "шахедів". Зруйновано промислове підприємство, виникли пожежі та вимкнення електропостачання. Постраждав 17-річний хлопець.

Вінниця зазнала наймасованішої атаки за весь час. Область атакували 28 Shahedів, із них збито 18. Відомо про 8 постраждалих, двоє з них — у важкому стані.

Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та обʼєкти промислової інфраструктури. Над частиною міста здіймався густий чорний дим, мешканців закликали зачинити вікна.

В Ізмаїльському районі Одещини ворожі дрони влучили в інфраструктурний обʼєкт.

Семеро людей постраждали, серед них пʼятеро отримали опіки, двоє — у важкому стані, троє — у стані середньої тяжкості.

В Сумах внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, адміністративну будівлю, два приватні будинки та транспорт.

РФ продовжує тактику терору по цивільній та критичній інфраструктурі. Українські ППО збили частину дронів, однак масштабні наслідки атаки — чергове нагадування про необхідність посилення захисту неба.