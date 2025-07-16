﻿
Головне

Пекельна ніч в Україні: РФ одночасно вдарила по п’яти регіонах

Пекельна ніч в Україні: РФ одночасно вдарила по п’яти регіонах

У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних дронів типу Shahed. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів: Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька та Сумська області.

У Харкові пролунали 15 вибухів за 10 хвилин. Рашисти вдарили по цивільному підприємству. Внаслідок атаки поранено троє людей.

Кривий Ріг зазнав комбінованої атаки — балістична ракета та 28 "шахедів". Зруйновано промислове підприємство, виникли пожежі та вимкнення електропостачання. Постраждав 17-річний хлопець.

Вінниця зазнала наймасованішої атаки за весь час. Область атакували 28 Shahedів, із них збито 18. Відомо про 8 постраждалих, двоє з них — у важкому стані.

Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та обʼєкти промислової інфраструктури. Над частиною міста здіймався густий чорний дим, мешканців закликали зачинити вікна.

В Ізмаїльському районі Одещини ворожі дрони влучили в інфраструктурний обʼєкт.

Семеро людей постраждали, серед них пʼятеро отримали опіки, двоє — у важкому стані, троє — у стані середньої тяжкості.

В Сумах внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, адміністративну будівлю, два приватні будинки та транспорт.

РФ продовжує тактику терору по цивільній та критичній інфраструктурі. Українські ППО збили частину дронів, однак масштабні наслідки атаки — чергове нагадування про необхідність посилення захисту неба.

Теги:

масована атака рфнаслідки атаки 16 липня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Активісту Шабуніну обрали запобіжний захід: йому заборонено залишати село на Харківщині
Суспiльство 15.07.2025 19:52:48
Активісту Шабуніну обрали запобіжний захід: йому заборонено залишати село на Харківщині
Читати
Путін вважає свої цілі набагато важливішими, ніж будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу, - Reuters
Війна 15.07.2025 19:32:19
Путін вважає свої цілі набагато важливішими, ніж будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу, - Reuters
Читати
ЦАХАЛ прийшов на допомогу друзам у сирійській провінції Ес-Сувейда
Свiт 15.07.2025 19:05:37
ЦАХАЛ прийшов на допомогу друзам у сирійській провінції Ес-Сувейда
Читати

Популярнi статтi